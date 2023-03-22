Обстріл "Шахедами" гуртожитку на Київщині: з-під завалів продовжують діставати тіла загиблих

Нічна атака "Шахедів" на Київщину забрала життя щонайменше 8-х людей. Від осколкових поранень та травмувань постраждало іще 20-ро.

Дрони-камікадзе розбомбили місцевий ліцей у Ржищеві та поцілили у сусідні гуртожитки. Кількість потерпілих постійно змінюється, адже там із самого ранку тривають пошуково-рятувальні роботи. Докладніше розповість кореспондент ТСН Віталій Афанасієнко.

Нічні кадри, на яких російські “Шахеди” влучають у ліцей та гуртожитки, розташовані поруч - облетіли всі новинні пабліки. Близько третьої ночі окупанти зухвало вдарили вибуховими дронами по мирним жителям Ржищева.

“20 осіб одразу доставили в лікарню, 7 осіб отримали серйозні травми яку зараз лікарі з ними мають справу. Ми знаємо, що більшість людей спустилися в підвал, ми евакуювали понад 200 осіб, які знаходилися в укриттях, але на жаль, дехто з людей залишився на поверхах гуртожитків”, - розповіла речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

На двох верхніх поверхах повилітали вікна разом із усіма стінами. Станом на 12 годину дня рятувальники повідомляють про 3-х загиблих. Пізніше додалася іще одна людина, яка, як виявилася пізніше - приїхала на порятунок.

“Водій швидкої, який приїхав сюди під час другої чи третьої атаки цих дронів і він тут перебував і від вибухової хвилі отримав пошкодження і його доставили також до лікарні, але на жаль, загинув”, - додала Прянішнікова.

За цю ніч - росіяни розтрощили і сусідній гуртожиток і сам ліцей. Тепер поруч із головним входом зникла ціла секція. Рятувальники ще серед ночі змогли дістати людей із під завалів. Але і досі тривають пошукові роботи. Є інформація про зниклих безвісти.

Налякані нічним терактом місцеві досі не можуть відійти від інформації про загиблих знайомих та родичів.

Ближче до вечора, очільник поліції Київщини повідомив про те, що кількість жертв теракту у Ржищиві, нажаль, зросла. Додалося ще 9-ро травмованих. Серед постраждалих одна дитина. Пошуково-рятувальні роботи тривають і досі.

Нагадаємо, що на місці трагедії працює важка інженерна техніка. Піднімають бетонні плити.

Читайте також: