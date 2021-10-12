Обстріл родини під Києвом: у поліції назвали основну версію нападу

Обстріл родини під Києвом: у поліції назвали основну версію нападу

Правоохоронці розшукують нападника.

У передмісті Києва, в селі Софіївська Борщагівка, невідомий чоловік стріляв у родину. Напередодні інциденту потерпілі отримували погрози.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

За даними правоохоронців, напередодні нападу люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі в поліції - це основна версія щодо причин нападу.

За попередніми даними зброя, з якої стрілець здійснив постріли, є переробленою. Правоохоронці розшукують нападника.

Нагадаємо, 12 жовтня близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку.

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