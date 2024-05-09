Обстріл РФ енергетичної інфраструктури: мешканців Києва закликали максимально заощаджувати світло

Фахівці паралельно працюють над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста.

Мешканців Києва попросили заощаджувати електроенергію, оскільки після масованої ракетно-дронової атаки окупантів в енергосистемі є дефіцит.

Про це повідомили в пресслужбі КМВА.

“Укренерго” вимушене застосовувати обмеження енергопостачання для промисловості та бізнесу з 18:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами. В тому числі можливі відключення і для промисловості та бізнесу Києва”, - наголосили в КМВА.

Там також додали, що фахівці паралельно працюють над пошуком оптимальних варіантів економії електроенергії без шкоди для життєдіяльності міста.

“Вже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%. Продовжуємо шукати інші джерела економії, але на звичайних мешканцях - побутових споживачах поки економити не будемо” Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень. Але наполегливо прошу усіх мешканців столиці - економте. Особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00”, - розповіли в КМВА.

Для кращої економії потрібно не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Нагадаємо, що станом на 9 травня через постійні обстріли Росії із експлуатації виведено дві гідроелетростанції (ГЕС).

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