Обстріл Київщини: правоохоронці знайшли уламки ще однієї ракети та показали величезну вирву (фото, відео)

У Вишгородському районі Київської області у четвер, 28 липня, знайшли уламки ще однієї з ракет.
Уламки ракети та величезну вирву виявили у лісосмузі на Вишгородщині.
Про це повідомив начальник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Уламки ще однієї ракети окупантів знайшли на Вишгородщині. В лісосмузі поліцеські виявили багатометрову вирву. Добре, що обійшлося без жертв", - написав правоохоронець.
Нагадаємо, російські окупанти шістьма крилатими ракетами "Калібр" вранці 28 липня обстріляли військову частину у Лютежі Київської області.
Унаслідок ракетного удару по Вишгородському району Київської області вранці 28 липня наразі відомо про 15 потерпілих.
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