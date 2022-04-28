Обстріл Києва під час візиту Гутерріша: в Офісі президента закликали позбавити Росію членства у Радбезі ООН

Обстріл Києва під час візиту Гутерріша: в Офісі президента закликали позбавити Росію членства у Радбезі ООН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернув увагу, що Київ обстріляли саме під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Єрмак закликав міжнародну спільноту позбавити Росію права вето в Радбезі ООН.

Про це він написав у Телеграм.

"(Обстріл Києва. — Ред.) це доказ того, що нам потрібна швидка перемога над РФ і навколо України має об‘єднатися весь цивілізований світ. Маємо діяти швидко. Більше зброї, більше зусиль по вирішенню гуманітарних питань, більше допомоги. Бо щодня Україна платить велику ціну за захист демократії та Свободи. І в цій боротьбі ми не можемо програти", — зазначив Єрмак.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк також закликав позбавити Росію членства у Раді безпеки ООН. Він звернув увагу, що недавній візит Гутерріша до Москви скоріш за все не принесе результатів.

"Ще позавчора Антоніу Гутерріш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?", — написав Подоляк.

Нагадаємо, що окупанти завдали двох ударів по Києву. Влучання були в Шевченківському районі.

Раніше повідомлялося, що 26 квітня генсек ООН зустрівся із Володимиром Путіним. У середу, 27 квітня, він зустрівся із Володимиром Зеленським. Під час свого візиту до України Гутерріш відвідав Бородянку під Києвом, яка пережила російську окупацію.

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