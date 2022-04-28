Обстріл Києва: окупанти влучили у житловий будинок, є постраждалі

Ввечері 28 квітня росіяни завдали авіаударів по Києву. Одна з ракет влучила у житловий будинок.
Ракета потрапила у нижні поверхи будинку. Наразі відомо про трьох постраждалих.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.
"Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку", - повідомив мер.
За його словами, рятувальники і медики працюють на місці. Рятувальники обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждали.
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що удар крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.
Нагадаємо, сьогодні ввечері окупанти випустила дві ракети по Києву. Влучання були в Шевченківському районі. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт та жилий будинок.
Також загарбники завдали ракетних ударів по Київській області.
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