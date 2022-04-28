Обстріл Києва: кількість постраждалих збільшилася до 10 (фото, відео)

У ДСНС показали наслідки авіаудару Росії по одному з житлових будинків Києва.
Внаслідок влучення російської ракети постраждало 10 людей.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.
"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків удару залучались 12 одиниць пожежної техніки та 98 рятувальників.
Нагадаємо, сьогодні ввечері окупанти випустила дві ракети по Києву. Влучання були в Шевченківському районі. Ракети влучили в інфраструктурний об’єкт та житловий будинок.
Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що удару крилатими ракетами по житловому будинку в Києві було завдано з території окупованого Криму.
Також загарбники завдали ракетних ударів по Київській області.
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