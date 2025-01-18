Обстріл Києва балістикою: фахівці локалізували пошкодження водопроводу

У Києві фахівцям вдалося локалізувати пошкодження водопроводу у Шевченківському районі, які виникли внаслідок обстрілу міста балістикою.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

"Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження водопровідної магістралі у Шевченківському районі, спричинене ранковою ракетною атакою на столицю", – йдеться у повідомленні.

Аварійні бригади працюють на місці пошкоджень. У мережі поступово відновлюють тиск. Однак частина споживачів досі лишаються без води.

Нагадаємо, 18 січня у Києві прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни обстрілюють місто балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще троє дістали поранення.

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