Обстріл Києва балістикою: фахівці локалізували пошкодження водопроводу

Деякі споживачі досі залишаються без води.
У Києві фахівцям вдалося локалізувати пошкодження водопроводу у Шевченківському районі, які виникли внаслідок обстрілу міста балістикою.
Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.
"Фахівці "Київводоканалу" локалізували пошкодження водопровідної магістралі у Шевченківському районі, спричинене ранковою ракетною атакою на столицю", – йдеться у повідомленні.
Аварійні бригади працюють на місці пошкоджень. У мережі поступово відновлюють тиск. Однак частина споживачів досі лишаються без води.
Нагадаємо, 18 січня у Києві прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни обстрілюють місто балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще троє дістали поранення.
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