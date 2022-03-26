Обстріл Боярки на Київщині: поранено чотирьох мирних мешканців, серед них – дитина

Обстріл Боярки на Київщині: поранено чотирьох мирних мешканців, серед них – дитина

Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Внаслідок обстрілу Боярки на Київщині поранено чотирьох мирних мешканців, у тому числі дитину.

Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальні провадження за фактом обстрілу окупаційними військами міста Боярка. Дії військових РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни – ст. 438 КК України.

Також читайте Передавав армії РФ інформацію про українських патріотів: у Києві затримали колаборанта

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 26 березня військовослужбовці збройних сил РФ відкрили вогонь по місту Боярка. Внаслідок застосування зброї за попередньою інформацією поранення отримали чотири особи, серед яких неповнолітня дитина", - йдеться у повідомленні.

Серед пошкодженої окупантами інфраструктури - багатоповерховий і приватні житлові будинки, гаражі та інші об’єкти нерухомості.

Такі дії російських військ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, у Київській області окупанти з важкої артилерії обстріляли населенні пункти. Зруйновано щонайменше п'ять будинків, є постраждалі серед цивільного населення.

Читайте також: