Обстежують на наявність вибухівки: у Києві ботанічний сад імені Гришка закрили для відвідувачів (фото)

Площа ботанічного саду чимала, майже 130 га, тож роботи піротехніків затягнуться на тиждень-два.
У Києві ботанічний сад імені Гришка закрили для відвідувачів у зв’язку з обстеженням на наявність вибухівки.
Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, інформує пресслужба КМДА.
Ткачук розповів, що 24 травня піротехніки "Київської служби порятунку" розпочали щоденні восьмигодинні обстеження території ботанічного саду.
"Площа ботанічного саду чимала, майже 130 га, тож роботи піротехніків затягнуться на тиждень-два. Знаємо, що охочих відвідувати територію ботсаду багато, особливо зараз, у період весняних цвітінь. Проте, наголошую, що для уникнення надзвичайних ситуацій ботанічний сад буде зачинений для відвідувачів до повного закінчення робіт із обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів", – зазначив посадовець КМДА.
У Департаменті муніципальної безпеки зауважують, що роботи з розмінування та вилучення вибухонебезпечних предметів на територіях, де велися бойові дії або влучали снаряди, виконуватимуть і надалі, тож відвідувати місця відпочинку на природі та лісопаркові зони досі небезпечно.
Нагадаємо, на околиці Києва прикордонна собака Танна винюхала снаряд.
Читайте також:
- "Сотні тисяч вбитих з нашого боку": Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та окуповані території
- На Путіна були замахи - Головне управління розвідки Міноборони України
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті
- Фактично небо буде повністю закрите від ракет РФ: новий пакет допомоги США передбачає передавання Україні ЗРК Patriot