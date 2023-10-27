Обшуки в будівлях ТЕЦ Києва: у ДБР розповіли, що і в якій справі шукають

Йдеться про справу щодо зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання.

Працівники ДБР проводять 27 жовтня обшуки в адмінбудівлях київських теплоелектроцентралей за фактом розкрадання грошей під час ремонту зруйнованого обстрілами енергообладнання.

Про це повідомили у пресслужбі Держбюро розслідувань.

В ДБР уточнили, що обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ.

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Йдеться про досудове розслідування за статтями про зловживання владою та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, правоохоронці перевіряють інформацію про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності, аби в подальшому перевести ці кошти в готівку та привласнити.

Перевіряється й інформація про те, що самі роботи, відповідно до укладених 2022 року договорів, фактично не виконувались.

В ДБР запевнили, що проводять слідчі дії з суворим дотриманням рекомендацій служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів.

Обшуки ДБР на київських ТЕЦ / Фото: Державне бюро розслідувань

Яка мета обшуків на київських ТЕЦ

Мета обшуку на ТЕЦ – вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

В ДБР зазначили, що під час обшуків не знімають на відео зовнішній вигляд об’єктів критичної інфраструктури, і участь у слідчих діях не беруть сторонні особи.

"Слідчі ДБР виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів. Втручання в технологічний процес вироблення електроенергії та тепла не здійснюється. Слідчі працюють лише з документацією, яка зберігається в адміністративних приміщеннях та добровільно видається", – наголосили у бюро.

Водночас слідчі дії проводяться у підрядній організації, яка була виконавцем робіт.

Нагадаємо, раніше про обшуки працівниками ДБР у приміщеннях київських ТЕЦ повідомили в КМДА. Там стверджували, що це загрожує порушенням технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

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