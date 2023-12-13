Обшуки у Київському метро та КМДА: що шукають правоохоронці

У "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах КМДА проводяться обшуки у рамках розслідування прорахунків, що призвели до затоплення тунелю метро.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України).

"Слідство має перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки. А також встановити відповідальних осіб, через дії або бездіяльність яких трапилися розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену", - кажуть в МВС.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, вранці, 11 грудня, на метро “Либідська” утворився чималий натовп на вході, адже саме ця станція тимчасово стала кінцевою до підземки. Водночас у мережі поширилися чутки, що вода з’явилася і на станції метро “Олімпійська”. Як минув перший робочий день після закриття шести станцій метро в Києві та яка ситуація на “Олімпійській”, розповіли в ефірі телемарафону “Єдині новини” кореспонденти ТСН.

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