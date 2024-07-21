Обрив тросу під час спуску через Дніпро у Києві: в ДСНС повідомили, чи знайшли тіло людини (фото)

Роботи буде продовжено завтра, за узгодженням з Національною поліцією.

Станом на 21:25 21 липня рятувальники завершили пошуки людини, яка впала у воду внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту у Києві.

Про це повідомили в ДСНС України.

"Тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено. Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тис кв.м. дна річки під час занурень, а також 12 тис кв.м. за допомогою Ехолоту", - розповіли рятувальники.

Рятувальники шукають потерпілого Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Києві стався обрив тросу на атракціоні-спуску через Дніпро. Ймовірно, хлопець 20 років загинув. За інформацією Націполіції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні перебував саме чоловік.

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