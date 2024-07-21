Обрив тросу під час спуску через Дніпро у Києві: нові моторошні деталі трагедії

Під час обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро був хлопець 20 років.

Про це інформує КМДА.

"Станом на 16:00 обстежено 2500 м.кв. дна річки. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні влади.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні знаходився хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

Додамо, що раніше у ЗМІ писали про хлопця 2004 року.

За даними джерел РБК-України, в результаті обриву троса на атракціоні в Києві загинув хлопець 2004 року народження. Відразу після інциденту на місце прибули правоохоронці та водолази, однак тіло загиблого досі не зайшли.

За попередньою інформацією, коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив троса, в результаті чого він впав у воду.

Це підтвердили у Нацполіції. Пошуки хлопця досі тривають.

"Інформація про нещасний випадок, який трапився на атракціоні, що пролягає через річку Дніпро, надійшла до поліції Києва близько 14-00. За наявною інформацією, під час спуску людина, яка перебувала на даному атракціоні упала в воду", - уточнили у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями ККУ: порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей та службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Наразі всі обставини встановлюються.

"За наявною інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають", - додали у поліції Києва.

Нагадаємо, вдень 21 липня у Києві під час спуску через Дніпро обірвався трос. У Мережі з'явилися відео трагедії.

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