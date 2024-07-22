Обрив троса на атракціоні в Києві: першим їхав брат загиблого – нові деталі трагедії (відео)

На тролеї в момент аварії було два брата. Старший доїхав до кінця спуску, а молодший загинув.

У Києві правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження, які пов’язані із загибеллю 20-річного хлопця на атракціоні через річку Дніпро.

Про це передає Київська міська прокуратура.

Сьогодні, на другий день пошуків рятувальники знайшли тіло 20-річного хлопця, який в перебував на атракціоні в момент обриву тросу. Його тіло буде направлено на експертизу.

Наразі правоохоронці вже вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці вилучили речові докази

Правоохоронці також звертаються до свідків події та до громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали.

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі телемарафону уточнила, що на тролеї в момент аварії було два брата. Старший доїхав до кінця спуску. Він вижив. А молодший, на жаль, загинув.

На опублікованому прокуратурою відео видно, як старший брат завершує свій спуск Дніпром.

Провадження відкрили за двома статями Кримінального кодексу – ч. 2 ст. 272 (порушення виконання робіт з підвищеною небезпекою) та ч. 3 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила смерть людини). Максимальний термін покарання – до восьми років позбавлення волі і штраф до 18 тис. грн.

У поліції Києва додали, що проводять невідкладні слідчі дії для визначення осіб, з вини яких на атракціоні загинув 20-річний хлопець.

Наразі слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

Правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію.

Нагадаємо, що у Києві під час обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро загинув хлопець 20 років. Коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив троса, в результаті чого він впав у воду.

Київська міська прокуратура натякнула, що у трагедії може бути винна КМДА і суди.

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