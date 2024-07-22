Обрив канатної дороги у Києві: із Дніпра дістали тіло 20-річного хлопця (відео 18+)

Київські пабліки пишуть, що тіло знаходилося за 30 метрах від берега.

Майже через добу водолазам вдалося знайти та дістати із Дніпра тіло 20-річного хлопця, який напередодні впав у річку через обрив троса під час атракціону-спуску.

Відео публікують київські телеграм-канали.

На кадрах видно, як водолази дістають тіло хлопця, на якому під час спуску було обладнання та каска.

Додамо, що під час пошуку тіла водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тис кв.м. дна річки під час занурень, а також 12 тис кв.м. за допомогою Ехолоту. Ввечері 21 липня операція була зупинена. Продовжили вранці 22 липня.

О 10:30 столична поліція підтвердила, що тіло хлопця знайдено.

"Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС, тривала близько семи годин та з настанням сутінок була припинена. Сьогодні вранці (22 липня - ред.) працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи. Під час обстеження дна річки тіло загиблого хлопця знайдено", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні, 21 липня, сталася трагедія під час спуску через Дніпро. У річку через обрив троса впав 20-річний хлопець.

Обрив канатної дороги у Києві: із Дніпра дістали тіло хлопця

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