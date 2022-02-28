Оборона Києва: усі спроби досягти мети російськими військами зазнали невдач

Колони техніки окупанта знищувались.

28 лютого ворог продовжив спроби прорвати оборону Києва.

Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, та приймались вчасні рішення. В столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник зазнавати втрат особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - заявив командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

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