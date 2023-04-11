Обмін валюти закінчувався втечею: як у Києві виманювали десятки тисяч доларів

У Києві поліція викрила шахраїв, які облаштували фейкові пункти обміну валют та обманювали своїх клієнтів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 20-річний житель Закарпатської області разом зі спільниками розміщували у Мережі оголошення про обмін валют за вигідним курсом. Таким чином вони підшукували потенційних жертв. Також вони на території Голосіївського та Шевченківського району міста Києва фейкові пункти обміну валют, куди і запрошували потенційних клієнтів.

Цікавили зловмисників лише ті "клієнти", які прагнули обміняти великі суми коштів. Так, один із потерпілих віддав шахраям 40 тисяч доларів. Забравши гроші - аферисти втекли з ними через вікно.

Фото: Київська міська прокуратура

Інший потерпілий хотів обміняти 30 тисяч доларів. 20-річний аферист діяв за схожою схемою, проте його затримала поліція вже на місці злочину.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України. Його спільників розшукує поліція.

Нагадаємо, у Києві озброєний чоловік обстріляв крамницю з покупцями.

Читайте також: