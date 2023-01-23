Обмеження світла залишаються: гендиректор YASNO про розподіл електрики у Києві

Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко розповів про ситуацію зі світлом, зокрема, у Києві та області. За його словами, 23 січня електрику надавали за графіками. Завтра, 24 січня, на громадян чекають обмеження.

Про це Коваленко повідомив у Facebook.

Так, у робочі дні відключення електрики в столиці тривали в середньому 5 годин 23 хвилини, у вихідні - 4 години 29 хвилин.

Також Сергій Коваленко підняв тему рівномірності відключень та поділився даними роботи мереж у Києві ДТЕК Київські електромережі

"Щодня НЕК Укренерго доводить обмеження обсягів електроенергії до операторів систем розподілу кожної області. Далі ОСР мають рівномірно розподілити електроенергію для споживачів", - зазначив він.

Як повідомив Коваленко, у Києві усі споживачі (за виключенням критичної інфраструктури) розподілені за трьома групами. Кожна група розбита на 10 підгруп або груп ліній. І групи, і підгрупи формуються відповідно до потужності, а не до кількості будинків. На кожну чергу зараз орієнтовно припадає 35-45 МВт.

Гендиректор енергетичної компанії YASNO поділився інфографікою розподілу електрики у Києві.

YASNO

Як пояснив Коваленко, кожен окремий стовпчик - це група ліній. Цифра на стовпчику - це відсоток часу, протягом якого ця підгрупа ліній була зі світлом минулого тижня. Так ми бачимо, що по підгрупах відключення відбуваються досить рівномірно.

"Звісно, є відхилення, але різниця між підгрупами загалом не є суттєвою. За такої кількості споживачів, локальних аварій та інших деталей розподіл виглядає нормальним", - додав він.

Додамо, що обмеження електроенергії у Києві залишається. Лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних.

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