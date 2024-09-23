Обмеження скасовуються: у Києві покращилася якість повітря

В Україні та в ряді міст за останні дні спостерігається істотне погіршення якості повітря.

У Києві нормалізувалася якість повітря, наразі спостерігається низький рівень забрудненості.

Про це повідомила КМДА.

Станом на 15:00 23 вересня в Києві покращилася якість повітря. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, тому всі попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються.

На різних пунктах моніторингу повітря зафіксовані наступні показники:

На правому березі на вул. Турівській індекс якості повітря становить 36, на вул. Щусєва — 39, на проспекті Європейського Союзу — 39, на проспекті Берестейському — 45, а на вул. Китаївській — 46.

На лівому березі на вул. Харківському шосе індекс якості — 42, а на вул. Архітектора Вербицького — 43.

В усіх випадках спостерігається низький рівень забрудненості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Київ перевершив Каїр за забрудненістю повітря та що саме горить біля столиці

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