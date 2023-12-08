Обмеження руху поїздів метро: у Києві від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів та 15 тролейбусів

Протягом найближчої години кількість одиниць наземного транспорту, що дублює маршрути зачинених станцій метро, збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів

У Києві із міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів рух поїздів на ділянці між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" вже зупинено. Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська".

Про це повідомляє КМДА.

Наразі від "Теремків" до "Либідської" курсують 55 автобусів та 15 тролейбусів.

Протягом найближчої години кількість одиниць наземного транспорту, що дублює маршрути зачинених станцій метро, збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів.

Зазначимо, інтервал руху поїздів на цій лінії метро був близько трьох хвилин. Інтервал руху автобусів та тролейбусів буде не більшим.

Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на цій ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" зачинено на час ремонту перегінного тунелю.

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