Обмеження роботи метро у Києві: терміни ремонту можуть значно збільшитися

Терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року.

Транспортна інфраструктура Києва не зможе впоратися через ремонтні роботи в метро.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

За його словами, терміни ремонтних робіт можуть збільшитися до року. А через це місцевих мешканців чекають величезні пробки.

"Вже сьогоднішній день показав, що транспортна інфраструктура міста не впорається... Якщо міська влада намагається показати, що це буде плановим ремонтом, то це абсолютно не так. Адже вчора на сесії Київської міської ради про це жодним словом ніхто не обмовився... За думкою деяких експертів, прогнозують ні пів року, а рік, що ці станції метрополітену будуть закриті. Я думаю, що нас чекають надстрашні і величезні пробки", - наголосив Андрій Вітренко.

Нагадаємо, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" зачинено на час ремонту перегінного тунелю.

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