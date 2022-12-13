Обмеження електроенергії в Києві скоротилися: у YASNO повідомили про ситуацією зі світлом

У Києві станом на 13 грудня скоротилися обмеження електроенергії, та попри це ситуація у столиці - складна.

Про це розповів генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

Також читайте Більшість військової техніки ремонтники відновлюють просто на лінії фронту: відео процесу

Він додав, що українська енергосистема отримала додаткових 1000 МВт, які розподіляться по регіонах.

"Сьогодні Київ почувається краще, ніж учора. Обмеження скоротилися, але ситуація все одно ще складна. Хороша новина - підключені додаткові потужності генерації - Україна сукупно отримала +1000МВт. Та сказати, як це вплине на столицю, поки не можу. Бо фактично цю потужність мають розподілити на всі регіони. Ця тисяча допоможе нам із розумінням графіків", - йдеться у його графіку.

Також Коваленко пояянив, що незважаючи на зростання генерації електроенергії, ситуація не покращується через пошкоджені мережі.

"Тут насправді комплексно. Генерація зростає, але ще не до такого рівня, як була до обстрілів. Але навіть якби вона була повноцінною, її не змогли би передати через пошкодження мереж. Мережі ремонтуються, але це потребує часу", - зауважтив він.

В енергосистемі зберігається складна ситуація

Після масштабного обстрілу Росії 5 грудня ситуація в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії в Україні залишається значним.

В "Енергоатомі" повідомили, що лише 13 грудня підключили до енергомережі останній енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу РФ 23 листопада. Таким чином, енергосистема отримала додаткових 1000 МВт-год електроенергії.

До Одеси повертають електроенергію після атак росіян - Сергій Братчук

Читайте також: