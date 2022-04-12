Обікрали помешкання містян, які виїхати через бойові дії: у Києві затримано двох мародерів (фото)

Обікрали помешкання містян, які виїхати через бойові дії: у Києві затримано двох мародерів (фото)

Поліцейські встановили, що один із затриманих є сусідом потерпілих, який знав про їхню тривалу відсутність.

У Києві правоохоронці затримали двох мародерів. Зловмисники обікрали помешкання киян, які змушені були виїхати через бойові дії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що його квартиру, яка розташована в багатоповерхівці на проспекті Романа Шухевича, обікрали невідомі. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що родина заявника понад два тижні тому виїхала зі столиці через воєнні дії, а коли повернулася, то побачила зламані замки на вхідних дверях і гармидер всередині. Потерпілі надали перелік викраденого майна і правоохоронці розпочали пошук зловмисників.

Завдяки злагодженій роботі співробітників управління карного розшуку столичного главку та працівників відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції вдалося встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявилися 35-річний уродженець Черкаської області, який перебував у розшуку за вчинення шахрайства та використання підроблених документів, а також 49-річний іноземець.

Поліцейські встановили, що один із затриманих є сусідом потерпілих, який знав про їхню тривалу відсутність.

Крім цього, поліцейські встановили місцеперебування викраденого майна, яке правопорушники сховали у квартирі знайомої. Усі речі поліцейські вилучили під час санкціонованого обшуку. Серед них золоті прикраси, телевізор, фотоапарат, побутові речі, одяг та біжутерія.

Також у ході обшуку співробітники поліції виявили та вилучили зброю та набої.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За скоєння крадіжки в умовах воєнного стану чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Окрім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, місцевим мешканцям не рекомендують зараз повертатись на Київщину через загрозу повторного наступу РФ.

Читайте також: