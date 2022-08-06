Обіцяв евакуацію та доправлення медикаментів: у Києві викрили 21-річного шахрая

Від дій афериста постраждали двоє осіб, яких він ошукав на майже 24 тисячі гривень.

У Києві 21-річний хлопець пропонував вивезти громадян із зони бойових дій або купити та передати їм ліки, однак як тільки отримував гроші, перестав виходити на зв'язок.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчі Оболонського управління поліції ГУ НП у Києві спільно із працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури викрили псевдоперевізника, який обіцяв евакуювати людей із тимчасово окупованих територій у більш безпечні міста України", - йдеться у повідомленні поліції.

Також читайте Колишньому українському ведучому Юрію Коту оголошено підозру в державній зраді

Начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко розповів, що за окрему плату молодик пропонував додаткову послугу з доправлення медикаментів.

"Нам стало відомо, що 21-річний киянин долучався до відкритих телеграм-каналів, де пропонував свої послуги. У подальшому, коли на пропозицію з перевезення зверталися люди фігурант деякий час спілкувався із ними, аби увійти у довіру та у подальшому просив перерахувати гроші на його рахунок. Попередньо встановлено, що від дій шахрая постраждало двоє осіб, яких він ошукав на майже 24 000 гривень. Ми припинили злочинну діяльність зловмисника та встановили також, що він перебуває у статусі підозрюваного у іншому кримінальному провадженні", - розповів Михайленко.

Слідчі повідомили молодику про підозру за статтею "шахрайство".

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Поліція закликає громадян бути пильними, уважними та не перераховувати гроші невідомим особам: "Довіряйте лише перевіреним організаціям та вимагайте пред’явити відповідні документи".

Нагадаємо, у Києві оперативники затримали чоловіка, який у переході метро розпилив газ жінці в обличчя.

У Києві рятувальники проводять тренінги: що найбільше цікаво людям

Читайте також: