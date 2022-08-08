Обіцяв евакуацію із зони бойових дій: у Києві затримали 23-річного шахрая

Зловмисник ошукав трьох жінок і може бути причетний до щонайменше 20 аналогічних злочинів.

У Києві правоохоронці викрили 23-річного шахрая, який пропонував вивезти громадян із зони бойових дій, однак щойно отримував гроші, припиняв виходити на зв'язок.

Про це інформує Київська міська прокуратури.

У березні 2022 року зловмисник у соцмережах обіцяв евакуювати людей з територій, де ведуться бойові дії. За свої послуги шахрай просив від 5 тис. гривень із повною передоплатою.

Молодик втирався потерпілим в довіру та, отримавши від них гроші, більше не виходив на зв’язок. Зловмиснику вдалося ошукати трьох жінок, які звернулися до нього з проханням евакуювати їхні сім’ї з Донецької області.

Шахрая затримали. Під час обшуків за місцем його мешкання вилучили мобільні телефони та банківські картки. Перевіряється причетність підозрюваного до вчинення щонайменше 20 аналогічних злочинів.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше у Києві викрили 21-річного шахрая, який обіцяв евакуацію та доправлення медикаментів.

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