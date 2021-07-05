Обіцяли роботу за кордоном: у Києві викрили банду, яка змушувала українців торгувати наркотиками в Росії

Обіцяли роботу за кордоном: у Києві викрили банду, яка змушувала українців торгувати наркотиками в Росії

Справу щодо торгівлі людьми передали до суду.

У Києві викрили зловмисників, які обіцяли українцям роботу за кордоном, натомість відправляли їх в Росію, де змушували продавати наркотики. За це їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, четверо чоловіків вербували мешканців Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей для нібито роботи кур'єром-експедитором за кордоном. Для цього в регіонах вони відкрили "офіси", звідки людей відправляли в Київ, а звідти - в Росію. В РФ українців зустрічали місцеві "роботодавці", які змушували їх торгувати наркотиками. Коли ж громадян України викривала поліція держави-агресора, ті отримували реальні тюремні терміни. Загалом жертвами "роботодавців" стало щонайменше 10 українців.

Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Солом’янського районного суду для визначення покарання. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Полтаві правоохоронці викрили групу "наркобізнесменів".

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