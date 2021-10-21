Об'їжджав затор і збив копа: у Києві мікроавтобус наїхав на патрульного, його госпіталізували (фото)

Поліцейський отримав черепно-мозкову травму.

У Києві на вул. Луговій автомобіль збив патрульного поліцейського, який разом із колегами неподалік оформляв порушення водієм правил дорожнього руху. Внаслідок наїзду, правоохоронця з травмами госпіталізували.

Також читайте На Гостомельському шосе під Києвом знову ДТП: на трасі кілька годин був ускладнений рух

Про це повідомляється на каналі dtp.kiev.ua в Telegram.

"Патрульні стояли в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР. І тут мікроавтобус вирішив об'їхати тягучку по правій смузі, не знижуючи швидкості. Пізно помітивши поліцейського авто і збило його", - йдеться у повідомленні.

dtp.kiev.ua

Патрульного із закритою черепно-мозковою травмою патрульного госпіталізували до міської лікарні швидкої медичної допомоги.

dtp.kiev.ua

Нагадаємо, у Києві легковик на швидкості влетів у вантажівку, в результаті ДТП водій загинув миттєво.

Новини України: рух на столичній Лук'янівці ускладнений через смертельну аварію

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання