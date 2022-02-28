О 8 ранку закінчується комендантська година, але не війна: киян закликали бути відповідальними

О 8 ранку закінчується комендантська година, але не війна: киян закликали бути відповідальними

Громадян закликали всіх до відповідальності та уважності, попри емоційний стан.

Киянам нагадали, що попри послаблення обмежень комендантської години, потрібно бути пильними, адже війна ще не закінчилася.

Про це написала українська актриса, громадська діячка Римма Зюбіна у Facebook.

Вона нагадала, що Україна живе за законами військового часу, правила якого виконувати обов'язково для всіх! Без дискусій.

"Наша зібраність - допомога нашим військовим для спільної перемоги. Уявіть собі, якщо всі ми одночасно о 8 ранку завтра рванемо в магазини купувати їжу. Ми з вами самі створимо величезні черги, в яких може виникнути тіснява, паніка, провокації і т.д.", — зазначила Зюбіна.

Вона закликала всіх до відповідальності та уважності, попри емоційний стан.

"Відтепер обов'язково беріть із собою паспорт. Скажіть це своїм батькам! Нас можуть зупиняти на вулицях, і, аби не витрачати час людей, які стежать за порядком, паспорт допоможе з'ясувати особистіть. Тільки не кажіть мені про "Дію", адже телефон має здатність розряджатися в найнеочікуваніший момент. Тому power bank завжди беріть із собою", — рекомендує Зюбіна.

Також вона нагадала, що:

потрібно пильнувати за підозрілими особами, але не чинити самосуду;

не піднімати іграшки, телефони, будь-які предмети з підлоги;

позначки, мітки на дорогах, як і снайперів на дахах знаходити дорогою в магазин і додому;

без зайвої потреби не виходити з дому.

Нагадаємо, що 28 лютого в Києві від 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім.