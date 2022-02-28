О 8 ранку закінчується комендантська година, але не війна: киян закликали бути відповідальними

Громадян закликали всіх до відповідальності та уважності, попри емоційний стан.
Киянам нагадали, що попри послаблення обмежень комендантської години, потрібно бути пильними, адже війна ще не закінчилася.
Про це написала українська актриса, громадська діячка Римма Зюбіна у Facebook.
Вона нагадала, що Україна живе за законами військового часу, правила якого виконувати обов'язково для всіх! Без дискусій.
"Наша зібраність - допомога нашим військовим для спільної перемоги. Уявіть собі, якщо всі ми одночасно о 8 ранку завтра рванемо в магазини купувати їжу. Ми з вами самі створимо величезні черги, в яких може виникнути тіснява, паніка, провокації і т.д.", — зазначила Зюбіна.
Вона закликала всіх до відповідальності та уважності, попри емоційний стан.
"Відтепер обов'язково беріть із собою паспорт. Скажіть це своїм батькам! Нас можуть зупиняти на вулицях, і, аби не витрачати час людей, які стежать за порядком, паспорт допоможе з'ясувати особистіть. Тільки не кажіть мені про "Дію", адже телефон має здатність розряджатися в найнеочікуваніший момент. Тому power bank завжди беріть із собою", — рекомендує Зюбіна.
Також вона нагадала, що:
- потрібно пильнувати за підозрілими особами, але не чинити самосуду;
- не піднімати іграшки, телефони, будь-які предмети з підлоги;
- позначки, мітки на дорогах, як і снайперів на дахах знаходити дорогою в магазин і додому;
- без зайвої потреби не виходити з дому.
Нагадаємо, що 28 лютого в Києві від 8 години ранку закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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