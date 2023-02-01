Новорічне бажання керівниці податкової: мільйон доларів, шуба і годинник Breguet (фото)

У посадовиці податкової служби під час обшуків знайшли список бажань – шуба, мільйон доларів, годинник Breguet і відпочинок на Мальдівах.

Державне бюро розслідувань 1 лютого провело обшук у виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани Датій та виявило список бажань, датованих 2018 та 2021 роками. Серед яких, зокрема, – заробити мільйон доларів, соболина шуба та дороговартісний годинник Breguet.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Так, у списку бажань 2018 року жінка написала про підвищення, соболину шубу, поїздку до Лондона та подарунок від чоловіка на день народження – годинник Breguet.

А вже 2021 року жінка мріяла про посаду в.о. голови податкової служби Києва, відпочинок з чоловіком на Мальдівах та заробити 1 мільйон доларів.

Як пише УП, слідчі ДБР розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з держбюджету, у т.ч. шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

"Виконуюча обов’язки начальника київської податкової є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві. Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки", - йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Крім того, правоохоронці повідомляють, що Оксана Датій реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

Нагадаємо, за даними джерел ТСН.ua в правоохоронних органах, ДБР проводить обшуки у керівництва столичної податкової. Слідчі розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, зокрема шляхом зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів. Через такі дії до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

Правоохоронці також прийшли з обшуками до київського забудовника і народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара.

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