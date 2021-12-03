Новобудови Києва: скільки коштує квартира та в якому районі дешевше

Найдорожчий район Києва – Печерський.
Середня вартість одного квадратного метра у новобудовах Києва станом на грудень 2021 року становить 34 700 грн. За рік вартість зросла на 1700 грн.
Про це повідомляє портал ЛУН Місто.
Найдорожчий район Києва – Печерський. Квадратний метр у новобудові тут коштуватиме в середньому 67 300 грн. Найдешевший район – Деснянський. Тут квадрат коштує близько 22400 грн.
Вартість 1 кв. м у новобудовах Києва по районах:
- Печерський – 67 300 грн
- Шевченківський – 45 000 грн
- Подільський – 38 600 грн
- Голосіївський – 34 900 грн
- Дніпровський – 32 700 грн
- Оболонський – 28 500 грн
- Святошинський – 28 500 грн
- Солом'янський – 27 700 грн
- Дарницький – 25 700 грн
- Деснянський – 22 400 грн
Середня ціна квадратного метра у передмісті Києва – 20 400 грн. Вартість залежить від віддаленості від центру міста: до 5 км – 22 000 грн, від 5 до 10 км – 21 300 грн, від 10 до 20 км – 18 900 грн.
Нагадаємо, що почався грудень, і прийшов час задуматися, де зустрічати Новий рік-2022. Незважаючи на карантинні обмеження, у Києві є багато варіантів, де весело провести новорічну ніч. ТСН.ua зібрав варіанти для відпочинку у столиці 31 грудня.
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