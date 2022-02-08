Новий вхід і два тунелі: з’явилися фото проєкту станції київського метро "Львівська брама"

Новий вхід і два тунелі: з’явилися фото проєкту станції київського метро "Львівська брама"

Очікувана вартість робіт складає майже 73,5 млн грн.

Київський метрополітен може добудувати станцію "Львівська брама", яка розташована у центрі міста. Вже оголошено тендер на проєктні роботи, але терміни відкриття станції наразі невідомі. Очікувана вартість робіт складає майже 73,5 млн грн.

Світлини проєкту опублікували у спільноті "Транспорт Києва".

Зараз замовляється повна розробка інженерного проєкту, за яким добудовуватиметься заморожена станція метро.

Згідно з документацією, наразі передбачається один вхід/вихід на станцію "Львівська брама", який розташований в районі вулиці Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вулиці Кудрявської.

На новій станції метро планують підключити високошвидкісний мобільний інтернет швидкістю від 100 Мбіт/с. Біля станції планується будівництво приміщення для зберігання велосипедів.

Оскільки глибина станції велика, то на ній планують встановити два ескалаторних тунелі з проміжним вестибюлем.

На проєкті можна побачити пілони, які оздоблені білим мармуром, вони мають чергуватись з пілонами, оздобленими зеленим мармуром. Над останнім розташують декоративні арки, але чи саме цей проєкт буде реалізовано наразі невідомо.

До слова, станція готова приблизно на 80%. На колійних стінах "Львівської брами" збереглася навіть облицювальна плитка. Між колонами на станції вмонтовані ворота, які відокремлюють центральний вестибюль від перону.

На деяких колонах станції висять ліхтарі. Крім того, на станції встановлена сигналізація і є черговий. "Львівська брама" знаходиться під підпорядкуванням начальника станції "Лук’янівська".

Поки точна дата відкриття станції "Львівська брама" невідома. Раніше говорили, що це може відбутися в 2025 році.

Нагадаємо, у Мережі показали, як будується метро на Троєщину.

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