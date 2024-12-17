Новий рік 2025: чи скасують комендантську годину у Києві на свята

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

На Новий рік, у Києві, діятиме комендантська година. Ніякі обмеження не скасовуються.

Про це повідомили у Київський міський військовій адміністрації, передає "РБК-Україна".

"Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде", – повідомив речник КМВА Михайло Шаманов.

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Час дії комендантської години визначається за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку. Тобто заборонено перебувати на вулиці з опівночі до 5 ранку.

Під час комендантської години можна залишити домівку лише, якщо лунає повітряна тривога, щоб дістатися найближчого укриття.

"Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу", – підсумували у Київській міській державній адміністрації.

Нагадаємо, у Києві знову заговорили про потребу у підвищенні вартості проїзду у міському транспорті.

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