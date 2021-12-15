Новий рік 2022: як купити подарунки і не натрапити на інтернет-шахраїв

Новий рік 2022: як купити подарунки і не натрапити на інтернет-шахраїв

Національна поліція дала три корисні поради.

Грудень - час купувати подарунки до новорічних свят. У період карантину багато людей обирають інтернет-магазини замість походів до торгових центрів. Однак часто в мережі трапляються шахраї.

У патрульній поліції України розповіли, як безпечно купити подарунки і не натрапити на на хитрощі зловмисників.

Так, варто дотримуватися усього трьох порад:

Не користуйтеся підозрілими сервісами або занадто заманливими пропозиціями . Продавці, що пропонують найнижчі ціни, часто виявляються шахраями.

. Продавці, що пропонують найнижчі ціни, часто виявляються шахраями. Не робіть великих передоплат , купуючи щось в інтернет-магазині. Безпечніше використовувати накладений платіж як спосіб оплати: ви сплачуєте за товар після того, як переконаєтеся у його наявності.

, купуючи щось в інтернет-магазині. Безпечніше використовувати накладений платіж як спосіб оплати: ви сплачуєте за товар після того, як переконаєтеся у його наявності. Не надавайте особисті дані на незнайомих сайтах, у жодному разі не повідомляйте термін дії платіжної картки, CVV-код, свій номер паспорта, індивідуальний податковий номер та секретні банківські SMS-паролі.

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У поліції наголошують, якщо ви все ж стали жертвою шахраїв в інтернеті, у першу чергу треба звернутися до правоохоронців.

Нагадаємо, що в Україні подовжили адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Усі правила карантину щодо доступу до публічних місць із COVID-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі.

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