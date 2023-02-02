Новий наступ РФ: генерал оцінив загрозу для Києва і розповів, чи готова столиця до оборони

Українські захисники врахували всі питання та проблеми, які були станом на 24 лютого 2022 року.

Новий наступ РФ на Київ не виключається, тому що основне завдання російського агресора – захопити та змінити владу в Україні, і доки воно не буде виконано, РФ не зможе повністю контролювати країну. Але наразі на київському напрямку розвідка не бачить угруповання, яке могло б загрожувати наступом.

Про це РБК-Україна розповів командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

За його словами, на створення ударного угруповання піде щонайменше два-три місяці – це мінімальний термін.

"Тому цей напрямок ми не виключаємо із переліку загрозливих", – сказав він.

Генерал-лейтенант запевнив, що військові вивчили всі питання та проблеми, які були на 24 лютого 2022 року. За його словами, були проаналізовані всі напрямки, якими рухався противник, – і це все враховано при побудові ліній оборони, створено "кілька потужних оборонних рубежів" навколо Києва, Київської області й до кордону.

Але, чи буде достатньо для оборони Києва сформованих на цьому напрямі сил і засобів ЗСУ за можливого нового наступу ворога, залежить від того, яке угруповання військ створять у Білорусі російські окупанти.

Командувач наголосив, що військові "системно працюють" над тим, щоб у разі повторного вторгнення далі за кордон противник не пройшов. Щобільше, всі батальйони вже мають досвід бойових дій. Але, чи буде достатньо для оборони Києва сформованих на цьому напрямі сил і засобів ЗСУ за можливого нового наступу ворога, залежить від того, яке угруповання військ створять у Білорусі російські окупанти.

"Відповідні сили та засоби ми тримаємо тут постійно і готові до таких дій ворога. Чи буде їх достатньо – залежить від того, яке угруповання буде створено на території Білорусі. Тоді можна буде оцінити. Зараз у нас є сили та засоби, які можуть стримати російську-білоруські війська", – відповів він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що Україна потужно готується до потенційного нового наступу російських окупаційних військ. Українцям також слід бути готовими до інформатак, які готує ворог.

Раніше Олександр Павлюк також пояснював, що Білорусь для Росії є майданчиком, зокрема, для відновлення техніки й навчання солдат. Наразі з території РБ усі бойові частини, створені окупантами РФ, перекинули на схід України.

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