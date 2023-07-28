Новим начальником поліції Києва став Дмитро Шумейко

У п’ятницю, 28 липня, голова Національної поліції Іван Вигівський представив начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві - полковника поліції Дмитра Шумейка. До цього він був тимчасово виконувачем обов’язків керівника київської поліції.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

“Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані”, - прокоментував призначення Іван Вигівський.

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Голова Нацполіції на представленні нового очільника київської поліції наголосив на необхідності взаємодії з усіма підрозділами сил безпеки і оборони України, важливості профілактики злочинів та миттєвого реагування на звернення громадян.

Дмитро Шумейко висловив подяку міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко та голові Нацполіції Івану Вигівському за надану довіру та підтримку на новій посаді.

Нагадаємо, 14 липня Кабінет міністрів призначив головою Національної поліції Івана Вигівського.

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