Нові шахрайські схеми в умовах війни: поліція Києва пояснила, як убезпечитись

Поліція Києва попереджає про низку шахрайських схем зловмисників в умовах війни.

Нині з’явилися нові злочинні схеми аферистів, повіривши в які, люди втрачають кошти та наражають себе на небезпеку. Знання ймовірних методів шахраїв допоможе зберегти заощадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни поліцейськими Києва розпочато 6018 кримінальних проваджень за фактами шахрайства.

Нові шахрайські схеми

"Збір коштів для військових" - шахраї під виглядом волонтерів збирають гроші на амуніцію, лікування чи інші необхідні для військових речі, проте привласнюють усі донати собі. У цьому випадку поліція закликає громадян довіряти лише перевіреним благодійним організаціям або державним спеціальним рахункам, перевіряти правильність назв сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані.

"Надання інформації про місцеперебування безвісти зниклих родичів" - побачивши в Інтернеті оголошення про розшук зниклої людини, зловмисники зв’язуються з авторами публікації та повідомляють про те, що мають інформацію про місцеперебування зниклого, але вимагають винагороду за таку послугу. Тож одразу звертайтесь до правоохоронців.

"Евакуаційні перевезення" - зловмисники розміщують оголошення в Інтернеті про перевезення громадян із зони бойових дій до більш безпечного місця. Втім, за свої послуги вимагають оплату наперед. Отримавши гроші, вони більше на зв'язок не виходять. Поліцейські вкотре звертаються до громадян із закликом довіряти лише перевіреним благодійним організаціям, які займаються евакуацією громадян, та не сплачувати гроші наперед невідомим, а також купувати квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах.

"Оренда житла за вигідною ціною для переселенців" - у таких випадках аферисти здають "уявні" квартири чи будинки в оренду, однак після отримання передплати на картку не виходять на зв’язок. Поліція застерігає: завжди перевіряйте інформацію про власника помешкання та попросіть переглянути документи на житло та паспорт орендодавця.

"Ваш син потрапив у полон" - зловмисники телефонують батькам або іншим родичам зниклих та, називаючи ім’я та прізвище зниклого, повідомляють, що нібито він перебуває в полоні, а для того, щоб його визволити, потрібно сплатити гроші. Поліцейські радять не панікувати та не піддаватися емоціям, спочатку спробуйте самостійно зв’язатися з родичем та зателефонуйте до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених або зверніться до найближчої військової адміністрації чи правоохоронців.

Також аферисти продовжують ошукувати людей під час онлайн-шопінгу, пропонуючи товар, якого не існує; видають себе за банківських працівників, які, дізнавшись особисті дані банківської картки, переводять кошти на свої рахунки; телефонують під виглядом правоохоронців, які вимагають сплатити гроші за непритягнення когось із родичів до кримінальної відповідальності.

Поради від поліції

• ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють;

• не поспішайте виконувати вказівки незнайомих людей;

• не переказуйте кошти на чужі карткові рахунки;

• не впускайте незнайомців до помешкань, вимагайте пред’явити документи.

Якщо попри всі застережні заходи, ви чи ваші рідні стали жертвою шахрайського злочину, негайно звертайтеся до найближчого управління поліції або зателефонуйте за номером 102", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві викрито злочинну схему переправлення призовників до Молдови.

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