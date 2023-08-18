Нові подробиці марнотратства київських чиновників: гроші йдуть на дорогі курорти та прикраси

На свою сторінку в соцмережі чиновниця викладає світлини з дорогих ресторанів та популярних курортів, зокрема - з Катара.

Столична чиновниця Ольга Дроздова, яка оформлювала закупівлі барабанів, конструкторів та обладнання для обробки продуктів “для укриттів”, полюбляє відпочинок на коштовних курортах.

Відповідні фото публікує видання Ua.News посилаючись на закриту сторінку чиновниці в Інстаграм.

Як зазначається, чиновниця оформлювала тендери на закупівлю з поміткою “для укриттів” 12 комплектів обладнання для обробки продуктів харчування на понад 1,5 млн грн, барабани для психологічного розвантаження дітей майже на 1 млн грн та конструктори — на 953 тисячі грн.

Сама ж Ольга Дроздова є начальницею адміністративно-господарчого відділу Управління освіти Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації.

Чиновниця з Києва полюбляє коштовні відпочинки

На свою сторінку в соцмережі вона викладає світлини з дорогих ресторанів та популярних курортів, зокрема - з Катара, Об'єднаних Арабських Еміратів. Водночас полюбляє вона коштовні прикраси - такі, як сонцезахисні окуляри за понад 1200 євро, сумочки від елітного бренду Gucci - вартість яких до 2500 євро.

Дроздова також полюбляє коштовні прикраси

Крім того, ЗМІ пишуть, що раніше Дроздова очолювала КП “Притулок для тварин”, звідки була звільнена. На неї були відкриті декілька кримінальних проваджень: зокрема - за придбання автомобілів для підприємства за завищеною вартістю, за незаконне нарахування для себе завищеної заробітної плати та за розтрату 400 тисяч грн, які призначалися для годування безпритульних тварин.

Чиновниця під час війни займалася сумнівними тендерами / Фото: Скріншот

Нагадаємо, що Арахамія зробив останнє попередженням регіонам щодо марнотратства.

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