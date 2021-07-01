Нові подробиці аварії з фурою у Києві: з'явилося відео моменту зіткнення

Як свідчать дані з відеореєстратора, вини водія вантажівки у ДТП немає.

Стали відомі нові подробиці аварії з фурою на проспекті Перемоги у Києві.

З'явилося відео моменту зіткнення. Видно, що легковик Ford різко в'їхав у бік фури з будматеріалами і після того вантажівку розхитало.

Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua та оприлюднив відповідне відео.

Як свідчать дані з відеореєстратора, вини водія вантажівки у ДТП немає.

#Видео момента #ДТП в Киеве на проспекте #победы берестейская где #Форд выехал просто вбок грузовику с пеноблоками. Видео передано следствию. Винные водителя грузовика в произошедшем нет. Пострадали все люди в автомобиле Форд. Водителю будет хорошая наука. Мы категорически не рекомендуем вслепую совершать манёвры на удачу. В тоже время категорически рекомендуем составить регистратора и подписываться на наши каналы ютуб TikTok Instagram Facebook. И запишите, 0937713333 Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 1 липня 2021 р.

"Відео передано слідству. Вини водія вантажівки у події немає. Постраждали всі люди в автомобілі Ford. Водієві буде хороша наука. Ми категорично не рекомендуємо наосліп здійснювати маневри на удачу", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Києві покарали водія, бо він врізався в авто, рятуючи жінку-порушницю.

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