Нові графіки будуть неприємними: у Києві ДТЕК збільшить час віялових відключень

У ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За словами Сахарука, нові графіки підготують протягом одного-двох днів.

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"Вони (графіки – ред.) не будуть приємними. Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена. Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж чотири години. До шести годин будуть обмеження", - каже виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук зазначив, що ДТЕК намагатимуться робити так, щоб частіше відбувалася ротація.

"Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу. З цим є також певні технічні складності — в Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути і включити назад теж велика робота", - додав він.

Виконавчий директор ДТЕК також пояснив, чому не в усіх будинках вимикають світло. За його словами, є будинки, в яких розташовані об'єкти критичної інфраструктури. Тому відключати їх від електроенергії не можна.

Нагадаємо, українців закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

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