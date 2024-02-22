Нова серія "Києва за три дні": Медведєв розповів, коли росіяни знову підуть у наступ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв не виключив, що російські війська можуть піти на українську столицю Київ "в іншу фазу" війни.

Про це російський політик сказав в інтерв'ю пропагандистському виданню.

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"Де зупинитися, не знаю, я думаю, що нам ще прийдеться багато та серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, мабуть. Це повинен бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час. Може в якусь іншу фазу розвитку цього "конфлікту", - помріяв він.

Він знову вдався до історичної маячні, назвавши Київ "російським містом". А також заявив, що нібито зі столиці йде "загроза існуванню Російської Федерації" через "інтернаціональну банду, яка засіла у Києві".

Окрім того, Медведєв погрожує спробувати окупувати Одесу, бо місто "зачекалося Російської Федерації".

Нагадаємо, раніше Медведєв вчергове пригрозив ядерним ударом "по чотирьох столицях".

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