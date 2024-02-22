Нова серія "Києва за три дні": Медведєв розповів, коли росіяни знову підуть у наступ

Медведєв знову вдався до історичної маячні, назвавши Київ "російським містом".
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв не виключив, що російські війська можуть піти на українську столицю Київ "в іншу фазу" війни.
Про це російський політик сказав в інтерв'ю пропагандистському виданню.
"Де зупинитися, не знаю, я думаю, що нам ще прийдеться багато та серйозно працювати. Чи буде це Київ? Так, мабуть. Це повинен бути і Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час. Може в якусь іншу фазу розвитку цього "конфлікту", - помріяв він.
Він знову вдався до історичної маячні, назвавши Київ "російським містом". А також заявив, що нібито зі столиці йде "загроза існуванню Російської Федерації" через "інтернаціональну банду, яка засіла у Києві".
Окрім того, Медведєв погрожує спробувати окупувати Одесу, бо місто "зачекалося Російської Федерації".
Нагадаємо, раніше Медведєв вчергове пригрозив ядерним ударом "по чотирьох столицях".
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