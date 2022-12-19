Нова атака дронами по столиці і Київщині: що відомо про злочинний "подарунок" РФ

ТСН.ua зібрав все, що відомо про новий напад РФ.

Російські окупанти вночі, 19 грудня, вкотре атакували Україну своїми безпілотниками.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про новий напад РФ на даний момент.

Перші безпілотники росіяни почали запускати ще увечері, 18 грудня. Про атаку ворожих дронів та їхнє збиття повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Тоді повідомлялося про три збитих іранських "мопеди" на Півдні.

Після опівночі повідомлялося, що іранські дрони рухаються з Півдня у бік столиці. Вибухи ППО було чутно у Дніпропропетровській та Черкаській областях.

Близько 02:00 ночі у Мережі повідомили про вибухи на Київщині. Роботу ППО на Київщині підтверлив і голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

О 04.45 Київська міська військова адміністрація повідомила про 9 збитих ворожих безпілотників "Shahed”.

В 05:02 у Києві, за попередньою інформацією - на правому березі - пролунав потужний вибух.

Через 15 хвилин був оголошений відбій повітряної тривоги, проте ненадовго. Вже о 5:25 у Києві була знову оголошена повітряна тривога, після того, як попередня тривала понад три години. Столицю знову атакували ворожі безпілотники.

О 05:52 вдруге був оголошений відбій повітряної тривоги у Києві.

Покии що офіційної інформації про наслідки "прильотів" немає. У Мережі повідомляли про "приліт" в Обухові, проте ця інформація поки не підтверджена.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Деталі він пообіцяв повідомити згодом.

За інформацією Київської МВА, у повітряному просторі столиці було зафіксувано понад 20 ворожих безпілотників. Сили ППО знищили близько 15. Проте окупанти спромоглися влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці.

На Київщині окупанти іранськими дронами пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. Наразі відомо про трьох постраждалих в області, одна людина – у важкому стані.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, за попердньою інформацією, у Києві після атаки дронів обійшлося без постраждалих.

ТСН.ua продовжує уважно стежити за ситуацією.

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