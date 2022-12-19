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Нова атака дронами по Києву: де пролунали вибухи

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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8001
Час на прочитання
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Нова атака дронами по Києву: де пролунали вибухи

Фото ілюстративне / Фото: Фото з соціальних мереж

Всі служби працюють на місцях.

Російські окупанти вночі, 19 грудня, вкотре атакували Київ своїми безпілотниками, внаслідок чого пролунали вибухи.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Всі служби працюють на місцях. Детальніше - згодом", - зазначив він.

Нагадаємо, що вночі, 19 грудня, росіяни знову завдали удару по Україні своїми "шахідами". ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про новий напад РФ.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила про 9 збитих ворожих безпілотників "Shahed”.

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Дата публікації
Перегляди
8001
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