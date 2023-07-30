Ностальгував за СРСР: у Києві засудили прихильника комуністичної ідеології

Чоловік святкував радянські свята і постійно поширював картинки з зображенням герба СРСР та портрети керівників комуністичного режиму.

Суд оголосив вирок киянину, який поширював та публічно використовував комуністичну символіку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, доведено, що обвинувачений використовуючи власну сторінку у соціальній мережі, систематично поширював публікації, в яких містяться ознаки пропаганди комуністичного тоталітарного режиму та зображення комуністичної символіки.

Зокрема, упродовж жовтня – грудня 2022 року чоловік розміщував публікації із зображенням герба СРСР, портретами керівників комуністичного режиму, листівками з привітаннями з радянськими святами, супроводжуючи такі публікації особистими коментарями.

У суді обвинувачений свою вину не визнав, у вчиненому не розкаявся. Натомість Подільський районний суд Києва визнав винним обвинуваченого в інкримінованому злочині та засудив до 1 року 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

У Києві засудили прихильника комуністичної ідеології / Фото: Київська міська прокуратура

У Києві засудили прихильника комуністичної ідеології / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше у Києві викрито колишнього викладача одного з ліцеїв столиці. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ Андрія Ткачова, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст. Також він намагався нав’язувати постулати російської ідеології під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечував існування України як суверенної держави.

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