Ноги у спортивній сумці: підозрюваного у розчленуванні людини в центрі Києва взято під варту

Суд заарештував уродженця Горлівки на два місяці без можливості внесення застави.
У Києві підозрюваного у жорстокому вбивстві та розчленуванні людини взято під варту.
Суд заарештував підозрюваного на два місяці без можливості внесення застави.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Так, 18 листопада 2021 року у сміттєвому контейнері біля одного з житлових будинків на бульварі Дружби Народів були виявлені частини тіла людини, загорнуті у пакети.
Завдяки невідкладним оперативно-розшуковим заходам, проведеним працівниками поліції та окружної прокуратури за підтримки оперативних служб ГУНП м. Києві за декілька годин після виявлення рештків вдалося встановити обставини цього жорстокого злочину та затримати 32-річного уродженця міста Горлівка (Донецька область), причетного до його вчинення.
Як з'ясувалося у ході слідства, підозрюваний деякий час проживав у квартирі 42-річного потерпілого за його згодою.
Напередодні, 16 листопада, під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вбив господаря.
Після вбивства зловмисник ще 1,5 доби проживав у квартирі потерпілого, а потім вирішив позбутися тіла. Для цього він придбав пилку по металу та ножі, розчленував тіло у ванній кімнаті та в різний час виніс його частини в сміттєвий контейнер під будинком вбитого.
За даними слідства, підозрюваний планував ще якийсь час пожити в квартирі вбитого чоловіка, повідомляючи його родичам, що потерпілий у стані алкогольного сп'яніння пішов у невідомому напрямку та не повернувся.
Наразі за погодження Печерської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Зважаючи на особливу тяжкість злочину та особу підозрюваного, раніше засудженого за квартирні крадіжки та розбій, а також статус обвинуваченого у справі про повторне викрадення майна, що перебуває на розгляді Дарницького районного суду, Печерська окружна прокуратура міста Києва наполягала на обранні рецидивісту безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"20 листопада суд задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваного на два місяці без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, підозрюваного рецидивіста затримали 18 листопада близько 23 години вечора.
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