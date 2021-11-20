Ноги у спортивній сумці: підозрюваного у розчленуванні людини в центрі Києва взято під варту

Ноги у спортивній сумці: підозрюваного у розчленуванні людини в центрі Києва взято під варту

Суд заарештував уродженця Горлівки на два місяці без можливості внесення застави.

У Києві підозрюваного у жорстокому вбивстві та розчленуванні людини взято під варту.

Суд заарештував підозрюваного на два місяці без можливості внесення застави.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 18 листопада 2021 року у сміттєвому контейнері біля одного з житлових будинків на бульварі Дружби Народів були виявлені частини тіла людини, загорнуті у пакети.

Завдяки невідкладним оперативно-розшуковим заходам, проведеним працівниками поліції та окружної прокуратури за підтримки оперативних служб ГУНП м. Києві за декілька годин після виявлення рештків вдалося встановити обставини цього жорстокого злочину та затримати 32-річного уродженця міста Горлівка (Донецька область), причетного до його вчинення.

Як з'ясувалося у ході слідства, підозрюваний деякий час проживав у квартирі 42-річного потерпілого за його згодою.

Напередодні, 16 листопада, під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вбив господаря.

Після вбивства зловмисник ще 1,5 доби проживав у квартирі потерпілого, а потім вирішив позбутися тіла. Для цього він придбав пилку по металу та ножі, розчленував тіло у ванній кімнаті та в різний час виніс його частини в сміттєвий контейнер під будинком вбитого.

За даними слідства, підозрюваний планував ще якийсь час пожити в квартирі вбитого чоловіка, повідомляючи його родичам, що потерпілий у стані алкогольного сп'яніння пішов у невідомому напрямку та не повернувся.

Наразі за погодження Печерської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Зважаючи на особливу тяжкість злочину та особу підозрюваного, раніше засудженого за квартирні крадіжки та розбій, а також статус обвинуваченого у справі про повторне викрадення майна, що перебуває на розгляді Дарницького районного суду, Печерська окружна прокуратура міста Києва наполягала на обранні рецидивісту безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"20 листопада суд задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваного на два місяці без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, підозрюваного рецидивіста затримали 18 листопада близько 23 години вечора.

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