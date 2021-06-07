Ноги у різні боки літають: у Києві жінка так качала немовля у візочку, що налякала перехожих (відео)

Жінці неодноразово робили зауваження, але вона на них не зважала.

У Києві жінка так качала немовля у візочку, що налякала перехожих. Від такого розхитування у дитини ноги літали у різні боки.

Подія сталася на Володимирській гірці.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"Може, хто знає - це няня або мама така? Із таким гойданням можна неабияк зашкодити дитині, якщо що. Жінці неодноразово робили зауваження, але вона на них не зважала. Київ, Володимирська гірка", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у Києві таксист забризкав пасажирку з 6-річною дитиною газовим балончиком після того, як вона відмовилася з ним їхати. Клієнтка таксі з дитиною не попередила водія про необхідність у салоні автокрісла. Це, за словами жінки, розлютило таксиста, спочатку він почав грубо лаятися, а потім застосував балончик.

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