"Ніжку зашивають внучці": бабуся пораненої в Києві дівчинки розповіла про її стан (відео)

Серед постраждалих внаслідок ракетної атаки по Києву 21 вересня опинилася 9-річна дівчинка. Дитина отримала поранення і про її стан розповіла бабуся.

З жінкою поспілкувалися журналісти телеканалу "Ми – Україна".

Бабуся 9-річної дівчинки розповіла, що внаслідок ворожої атаки дитині уламками скла порізало ногу. Зараз дівчинка разом із мамою перебуває в лікарні, де медики зашивають рану.

"Саме в цю хвилину я була на роботі. Я прибігла – в мене діти тут. Відносно (все добре – ред.). Так, живі. Ніжку зашивають внучці", – поділилася пережитим жінка.

Постраждалі від атаки по Києву: про стан пораненої 9-річної дівчинки розповіла її бабуся

Ракетна атака по Києву

Нагадаємо, окупанти вночі та вранці 21 вересня влаштували ракетну атаку по різних куточках України. Так, у Києві внаслідок падіння уламків ракет є пошкодження у Дарницькому, Солом’янському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли пожежа. Постраждали семеро людей, серед яких дитина.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масштабна ракетна атака! Росіяни оскаженіли і вирішили мститись!

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