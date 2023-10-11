Ніну Матвієнко проводжають в останню путь в Києві: хто прийшов попрощатися

Сьогодні, 11 жовтня, в останню путь проводжають Народну артистку України Ніну Матвієнко.

Як передає кореспондент ТСН, від 11 години ранку біля Національній Філармонії України почали збиратися люди, які хотіли віддати шану легендарній співачці. Наразі до входу у філармонію вишукувалася чимала черга. Прихильники несуть квіти, більшість з букетів – у патріотичних, синьо-жовтих кольорах.

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

З Ніною Матвієнко прощаються у Києві / Фото: ТСН.ua

Серед зірок наразі присутній співак і танцівник Амадор Лопес.

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня у 75-річному віці. Про її смерть повідомила донька, співачка Тоня Матвієнко. Після церемонії прощання Народну артистку поховають на Звіринецькому кладовищі.

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