Німецька очна клініка у Києві. Нові можливості лікування катаракти без операції

Якісний зір в теперішньому ритмі життя займає головну нішу активності людини. Проблеми із зором, які виникають - призводять до погіршення якості життя. Сучасний світ швидкий та мінливий, тому для найкращої адаптації, необхідно мати найкращий зір. Саме для цього створена Німецька очна клініка, яка забезпечить своєчасну та бездоганну підтримку зору на найвищому рівні.

Однією з актуальних проблем є зміни в кришталику ока. Найбільш сучасний метод корекції далекозорості та пресбіопії – застосування мультифокальних лінз, що імітують найбільш точно роботу власного кришталика. З порушенням рефракції такого типу рано чи пізно стикається практично кожна людина. Йдеться про далекозорість та пресбіопію, які є прерогативою дорослого населення після 40-45 років. У цьому віці кришталик ока ущільнюється, втрачає здатність змінювати свою форму, стає менш пластично, прозорою, тому для роботи поблизу людині вже потрібні окуляри, або друга пара окулярів, якщо Ви користувалися окулярами в далечінь.

Фахівці медичного центру «Німецька очна клініка» завжди прагнуть використати у своїй роботі самі передові,адаптовані в практик, які існують на даний момент у світовій офтальмохірургії.

Помутніння кришталиків впливає на гостроту зору Катаракта може виникнути в одному або обох очах, але не поширюється з одного ока на інше. Більшість катаракт виникає внаслідок старіння організму, і вони дуже поширені серед людей віком від 45 років та літніх людей. Якщо катаракту не лікувати, вона спричиняє прогресуючу втрату зору та може вплинути на вашу повсякденну діяльність, як-от читання, використання комп’ютера та водіння. На щастя, операція з видалення катаракти та заміни імплантатом штучного кришталика (також відомого як інтраокулярна лінза) є безпечною та ефективною. Більше половини всіх українців у той чи інший час мали катаракту до 60 років.

Пошкодження від катаракти неможливо відновити, але є можливо прооперувати.

Наша клініка пропонує інноваційний та революційний метод лікування катаракти. Метод високоточний та абсолютно безболісний, який допоможе вам досягти чудової якості зору. Ми надаємо тільки високоспеціалізовану офтальмологічну допомогу.

Наші хірурги працюють із кваліфікованими лікарями та оптометристами, забезпечуючи найвищий рівень хірургічної передопераційної та післяопераційної допомоги, яка є індивідуальною для кожного пацієнта; що призводить до виняткових результатів. Всі вони мають найвищий рівень підготовки. Після консультації та попереднього огляду лікарем, ваш хірург зможе використати ваші результати, щоб точно оцінити, яке лікування або операція вам потрібна, які першокласні імплантати ІОЛ (інтраокулярні лінзи) найкраще підходять для вас, і на які витрати на лікування ви можете розраховувати.

Методика видалення катаракти це одна з найбезпечніших та найбільш індивідуальних процедур для корекції короткозорості, далекозорості чи астигматизму. Ми поєднуємо найсучасніші та точні технології в своій практиці.оскільки кожне око має свої унікальні властивості - такі ж унікальні, як і відбиток пальця - потрібен метод, який адаптується до ока.

Комплексне обстеження здоров’я очей може виявити такі захворювання як катаракта, глаукома та судинні зміни,цукровий діабет, які впливають не лише на очі, але й на загальний стан здоров’я. У німецькій клініці наше інноваційне технологічне обладнання дозволяє нам виявляти навіть найменші зміни вашого зору та здоров’я очей. Використовуючи сучасне діагностичне обладнання, ми можемо визначити ваші фактори ризику різних захворювань очей і всього організму, якими в багатьох випадках можна врахувати за умови раннього виявлення.

З певного віку, зазвичай від 40 до 50 років, кожна людина залежить від окулярів для читання,навіть ті, хто раніше мав бездоганний зір.

Використання трифокальних чи мультифокальних лінз останнього покоління є першокласним методом корекції пресбіопії або катаракти і дозволяє вести активне життя невикористовуючи додоткову корекцію окулярами. З нами ви можете відчувати себе в безпеці. Німецька клініка використовує найсучасніші технології в сфері офтальмології.

Наше прагнення забезпечити потреби наших пацієнтів якісним лікуванням, максимально задовільнивши їхні потреби.

Наша команда відрізняється індивідуальним підходом до кожного окремого пацієнта, втілюючи інноваційні підходи в лікуванні.

Ми роками працювали над запровадженням передової медицини, ґрунтуючись на нашій вірі та практики у відновленні фізіологічності зору за допомогою мінімально інвазивного лікування, впроваджуючі сучасне лікування в Україні та за її межами для покращення якості життя кожного.

Ми розпочинаємо свою роботу в новій сучасній будівлі в самому центрі старого Києва, Музейний провулок, 2-В, навпроти футбольного стадіону ім Лобановського.

Все найновіше обладнання в Європі і, звичайно, в Україні тільки в нашій клініці.

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