Німеччина прийме на лікування дітей із київської клініки "Охматдит"

Після обстрілу з боку російських окупантів дитячої клініки в Києві “Охматдит”, Німеччина прийме до себе на лікування хворих українських дітей.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

“Я пообіцяв міністру охорони здоров’я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які цього потребують у будь-який момент. Наступний рейс рятувальників стартує в середу. Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню Путін вкотре показав, що він військовий злочинець”, - наголосив Лаутербах.

Нагадаємо, що Подоляк жорстко прокоментував ракетний удар РФ по "Охматдиту".

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